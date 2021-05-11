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«Я вас всех ненавижу»: появилось видео первого допроса предполагаемого стрелка в Казани
Фото: Telegram/ТАСС

«Я вас всех ненавижу»: появилось видео первого допроса предполагаемого стрелка в Казани

Илья Ашуров

Происшествия

В интернете появилось видео допроса 19-летнего мужчины, открывшего стрельбу в казанской школе № 175. Он был задержан, однако успел расстрелять восемь человек — семерых детей и одного учителя. Еще десятки учеников пострадали.

На опубликованных кадрах Галявиев рассказывает, что два месяца назад «осознал себя богом», после чего в нем пробудился «монстр». Также он заявил, что у него нет родителей: женщину, которая его родила, он матерью не считает.

— У меня нет родителей, я вас всех ненавижу. У меня нет матери, я от всех отказался. Женщина, которая меня родила, — это не мать, — сказал стрелок.

Стрельба в казанской школе

Напомним, во вторник, 11 мая, в школе в Казани произошла стрельба. По предварительной информации, подросток открыл стрельбу по школьникам в учебном заведении. Силовикам удалось задержать подозреваемого. По официальным данным, в результате стрельбы погибли четыре ученика, три школьницы и учительница, пострадали более 20 человек. Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что задержанный подозреваемый — 19-летний юноша, у которого есть разрешение на оружие.

Во всех школах Казани завтра, 12 мая, будут отменены занятия, также глава республики объявил 12 мая днем траура.

Читайте также: Траур объявили в Татарстане после стрельбы в казанской школе

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