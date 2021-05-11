«Срочно закрыться в классах!»: что известно о стрельбе в казанской школе

Фото: источник «Вечерней Москвы»

Утром 11 мая в одной из школ Казани произошло массовое убийство. Неизвестный ворвался в здание учебного заведения и застрелил несколько человек, еще два десятка людей пострадали. Что известно о трагедии, кто ее учинил и как на произошедшее отреагировали выжившие и власти — в материале «Вечерней Москвы».

Тревожная кнопка и взрывы: хронология событий

Трагедия произошла в казанской школе № 175, что на улице Джаудата Файзи. Примерно в девять утра через главный вход туда беспрепятственно зашел молодой человек с ружьем, и уже в 09:20, по данным СМИ и очевидцев, послышались первые выстрелы. По предварительной информации, в момент нападения в этом учреждении находились 714 детей и около 70 сотрудников, из них 52 — учителя.

Сигнал с тревожной кнопки в школе поступил в правоохранительные органы вскоре после первых признаков пальбы — в 09:25. Далее счет пошел на минуты: пока подозреваемый орудовал, полиция прибыла на место и примерно за 20 минут эвакуировала здание.

В прессе наряду с этой информацией появилась другая: стрелков якобы было двое, заявляли журналисты. Однако местные власти впоследствии опровергли эти сведения, уточнив, что неизвестный молодой человек действовал в одиночку.

Также свидетели ужасающих событий рассказывали, что во время атаки неизвестного в школе раздавались взрывы, выбивавшие окна в здании. СМИ писали, что некоторые дети, спасаясь от стрелка бегством, выпрыгивали из окна третьего этажа и получили серьезные травмы.

В результате стрельбы погибли девять человек, включая одну преподавательницу. Согласно предварительной информации, ее звали Эльвира Игнатьева, она обучала детей английскому языку.

— Я знала ее всю жизнь. Она была прекрасным человеком и мечтала уйти из этой школы, — сказала подруга погибшей корреспонденту «ВМ».

Кроме того, по данным властей, еще 18 детей попали в больницу с разного рода ранениями. Шестеро пострадавших — в крайне тяжелом состоянии.

В конце концов силовики сумели задержать подозреваемого. В настоящее время его допрашивают.

Фото: Рустам Кильсинбаев/ТАСС

«Я осознал себя богом и начал всех ненавидеть»: что известно о личности стрелка

Как рассказал глава Татарстана Рустам Минниханов, за шутингом стоял 19-летний молодой человек, у которого на момент преступления было официальное разрешение на оружие. СМИ также разузнали имя стрелка: Ильназ Галявиев. Он, как пишет пресса, окончил эту школу четыре года назад.

Далее сведения журналистов разнятся: по некоторым данным, Галявиев учился без троек и был неконфликтным парнем, по другим — его успеваемость и поведение оставляли желать лучшего.

После школы Галявиев, по предварительной информации, поступил в колледж «ТИСБИ», где он проучился до четвертого курса, пока его не отчислили из-за долгов. В пресс-службе этого заведения отмечали, что молодой человек «показал себя тихим и неконфликтным студентом», который при этом с уважением относился к однокурсникам и педагогам. Однако в какой-то момент он перестал появляться на парах, не защитил практику и не сдал госэкзамены, за что в конце апреля 2021 года его и отчислили.

По словам депутата Госдумы Александра Хинштейна, всего через несколько дней после отчисления, 28 апреля, Галявиев получил разрешение на хранение огнестрельного оружия. Парламентарий уточнил, что Ильназ купил гладкоствольное ружье Hatsan escort PS. По данным из открытых источников, это одно из самых дешевых ружей на рынке, которым пользуются для профессиональной охоты.

Также Хинштейн обратил внимание на возможную брешь в системе безопасности школы: стрелок, как отмечалось выше, вошел в школу без особых проблем, поскольку на посту охраны, со слов депутата, никого не было. Источники СМИ в службах правопорядка утверждают, что охранник все же был, но не из ЧОП, а просто некий нанятый учреждением мужчина-вахтер. Власти позднее добавили, что это была вахтерша, в то время как ЧОП в этой школе не работал уже три года.

Фото: РИА Новости

В деле о стрельбе в казанской школе не обошлось без мистики и пафоса: незадолго до шутинга Галявиев, как пишут СМИ, создал свой Telegram-канал под названием «Бог». Сейчас эта страничка удалена, однако журналисты успели зафиксировать несколько сообщений стрелка. В частности, он открыто заявил о своих планах «убить огромное количество биомусора» и потом совершить суицид.

На допросе, видео которого опубликовал канал РЕН ТВ, молодой человек также заявил о своей исключительности и отказе от родителей. «Вечерняя Москва» публикует расшифровку показаний Галявиева:

— Я осознал себя богом не сразу, месяца два назад. А летом у меня начал пробуждаться монстр, конкретно. Я всех начал ненавидеть. Я всегда всех ненавидел и начал еще больше ненавидеть. Не смейте мне приписывать какую-то экстрасенсорную или психологическую херню.

Мне никто не говорил, я сам два месяца назад осознал, что я бог. Я впервые сказал это своей маме, у меня мамы нет, я ее на «вы» просто называю. Она мне не мать. У меня нет родителей, я вас всех ненавижу. У меня нет матери, я от всех отказался. Женщина, которая меня родила, — это не мать. Нет ни мамы, ни папы. Я их так никогда не называл.

На фоне сообщений очевидцев о взрывах, прогремевших в школе в момент шутинга, полиция пришла с обыском по месту жительства стрелка. Взрывных устройств стражи порядка не нашли, сообщают источники СМИ в правоохранительных органах.

Что было мотивом стрелка, сейчас выясняют следователи и криминалисты. Галявиеву тем временем назначили комплексную психолого-психиатрическую экспертизу.

«Я очень боюсь идти теперь в школу»: ученики рассказали о пережитом ужасе

Корреспондент «ВМ» пообщался с некоторыми выжившими во время шутинга школьниками. Семиклассница Гульфия (имя изменено — прим. «ВМ») рассказала, что ее день в школе начался самым обыкновенным образом, но во время второго урока директор внезапно сказал по громкой связи, что всем нужно «срочно закрыться в классах на ключ».

— После этого начались взрывы. Мы слышали примерно три взрыва за раз, но в самом начале был один — самый сильный, — вспоминает девочка. — У меня пострадало несколько знакомых из соседнего класса… Я очень боюсь идти в школу теперь.

Этот страх не покидает еще одну ученицу седьмого класса Залию (имя изменено — прим. «ВМ»). Она призналась в разговоре с «ВМ», что шокирована произошедшим.

— Как в рубашке родилась, — сказала девушка. — По фото узнала многих людей. С охраной в школе было все хорошо, вход по пропускам. Там всегда сидели охранник и еще вахтер.

Фото: РИА Новости

Уголовное дело, траур и поручение Путина

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным погибших и пострадавших в результате массового шутинга в казанской школе. Он поручил оказать помощь пострадавшим и срочно проработать ужесточение правил оборота гражданского оружия.

Соболезнования также выразили глава правительства РФ Михаил Мишустин, мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, многие другие деятели и простые граждане. Они выстроились в целую очередь из желающих стать донорами для раненых детей.

Помимо прочего, Кремль заявил, что в Казань незамедлительно отправились министры здравоохранения и просвещения России Михаил Мурашко и Сергей Кравцов. Более того, в столицу республики вылетел спецборт МЧС с медиками и психологами. Оказать посильную поддержку готова и детский омбудсмен РФ Анна Кузнецова.

Следственный комитет России завел уголовное дело о массовом убийстве. По поручению главы ведомства Александра Бастрыкина делом займется центральный аппарат СК. На данный момент на месте происшествия введен режим контртеррористической операции, сообщили в МВД.

Власти Татарстана объявили 12 мая днем траура. Семьям жертв и пострадавших будет оказана помощь, в том числе финансовая. Так, родным погибших выплатят по одному миллиону рублей в качестве компенсации, родственникам получивших тяжелые и средние ранения по 400 тысяч рублей, опекунам получивших легкие повреждения — по 200 тысяч.

Также 12 мая все казанские школы закроют в целях проверки соблюдения норм безопасности, отметили местные власти. Вопиющая трагедия побудила и другие регионы России усилить меры безопасности в учебных заведениях.

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