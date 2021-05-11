Одного из устроивших стрельбу в казанской школе подростков ликвидировали

Фото: Telegram / Baza

Силовики ликвидировали одного из подростков, который устроил стрельбу в казанской школе. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash Iptash» во вторник, 11 мая.

Опубликованы кадры из здания школы, где ранее двое подростков открыли стрельбу по школьникам и учителям, а также по работникам учебного заведения. Силовики провели штурм школы. В результате на четвертом этаже здания был найден один из стрелявших. Он был ликвидирован. При этом в школе могут находиться несколько взрывных устройств — были найдены две растяжки.

Во вторник, 11 мая, в школе в Казани произошла стрельба. По предварительной информации, двое подростков открыли стрельбу по школьникам в учебном заведении. Известно, что силовикам удалось задержать одного из стрелявших. По последним данным, в результате стрельбы погибли 11 человек.

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