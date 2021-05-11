Фото: Telegram/ТАСС

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту стрельбы в гимназии № 175 в Казани. В свою очередь глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат уголовное дело о нападении на школу в Казани. Об этом во вторник, 11 мая, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По словам представителя ведомства, уголовное дело возбуждено по статье «Убийство». Председатель СК Александр Бастрыкин поручил провести тщательное расследование всех обстоятельств трагедии.

— По указанию главы Следственного комитета на место происшествия направлены криминалисты Главного управления криминалистики ведомства. Сотрудники центрального аппарата окажут содействие местным следователям в поиске и фиксации всех следов совершенного преступления, — говорится в сообщении ведомства.

Ранее корреспондент «ВМ» поговорил с семиклассницей Гульфией (имя изменено — прим. «ВМ»), которая пережила стрельбу в казанской школе № 175. По ее словам, утром 11 мая во время второго урока директор гимназии заявил в микрофон, чтобы все срочно закрыли классы на ключ. После объявления, сделанного директором, они услышали несколько взрывов.

Стрельба в казанской школе

Во вторник, 11 мая, в школе в Казани произошла стрельба. По предварительной информации, двое подростков открыли стрельбу по школьникам в учебном заведении. Известно, что силовикам удалось задержать подозреваемого. По официальным данным, в результате стрельбы погибли четыре ученика, три школьницы и учительница, пострадало более 20 человек. Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что задержанный подозреваемый — 19-летний юноша, у которого есть разрешение на оружие.

Ранее по теме:

Стало известно о состоянии пострадавших при стрельбе в казанской школе детей

«Как в рубашке родилась»: школьница рассказала о гимназии в Казани, в которой произошла стрельба

Появились первые официальные данные по ситуации со стрельбой в школе в Казани