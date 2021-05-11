Стало известно о состоянии пострадавших при стрельбе в казанской школе детей

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Шестеро детей из числа пострадавших в казанской школе находятся в крайне тяжелом состоянии, врачи проводят операции. Об этом сообщили в пресс-службе главы Татарстана во вторник, 11 мая.

Уточняется, что в Детскую республиканскую клиническую больницу Татарстана поступили 18 детей с травмами и ранениями различной тяжести, сообщает РИА Новости.

— Обновленные данные из ДРКБ: всего поступило 18 детей, из них 6 крайне тяжелые — идут операции, остальные с ранами, переломами и ушибами осматриваются врачами, — говорится в сообщении.

Стрельба в казанской школе

Во вторник, 11 мая, в школе в Казани произошла стрельба. По предварительной информации, двое подростков открыли огонь по школьникам в учебном заведении. По официальным данным, в результате стрельбы погибли четыре ученика, три школьницы и учительница, пострадали 20 человек. Известно, что силовикам удалось задержать подозреваемого. Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что задержанный — 19-летний юноша, у которого есть разрешение на оружие.

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