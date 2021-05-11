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Сергей Собянин выразил соболезнования в связи с трагедией в Казани
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Сергей Собянин выразил соболезнования в связи с трагедией в Казани

Полина Долганова

Город

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи с трагедией в Казани. Соответствующая телеграмма опубликована на официальном сайте мэра Москвы.

— Потрясен чудовищным нападением на казанскую школу, в результате которого погибли дети и взрослые. В этот трудный час Москва с вами, разделяя боль и страдания жителей республики. Прошу передать искренние соболезнования родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим, — сказал Собянин.

Стрельба в казанской школе

Во вторник, 11 мая, в школе в Казани произошла стрельба. По предварительной информации, двое подростков открыли стрельбу по школьникам в учебном заведении. Известно, что силовикам удалось задержать подозреваемого. По официальным данным, в результате стрельбы погибли четыре ученика, три школьницы и учительница, пострадали 20 человек. Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что задержанный подозреваемый — 19-летний юноша.

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школаСергей СобянинКазань
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