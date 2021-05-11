Силовики начали штурм школы в Казани, где находится один из стрелявших подростков

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В Казани силовики начали штурм школы, в которой находится один из подростков, устроивших стрельбу. Об этом сообщает Telegram-канал Mash во вторник, 11 мая.

Ранее сообщалось, что один из стрелявших в казанской школе подростков может удерживать заложников.

Во вторник, 11 мая, в школе в Казани произошла стрельба. По предварительной информации, двое подростков открыли стрельбу по школьникам в учебном заведении. Известно, что силовикам удалось задержать одного из подозреваемых. По последним данным, в результате стрельбы погибли 11 человек.

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