Один из стрелявших в казанской школе подростков может удерживать заложников

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Один из подростков, который устроил стрельбу в казанской школе и все еще находится в здании, может удерживать несколько человек в заложниках. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник во вторник, 11 мая.

Один из подростков находится в школе, силовики планируют штурм.

Во вторник, 11 мая, в школе в Казани произошла стрельба. По предварительной информации, двое подростков открыли стрельбу по школьникам в учебном заведении. Известно, что силовикам удалось задержать одного из стрелявших. Предварительно, в результате стрельбы в школе погибли девять человек.

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