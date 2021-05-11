В Национальном родительском комитете предложили создать централизованную службу безопасности в школах

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В детских образовательных учреждениях нужно обеспечить централизованную службу безопасности, чтобы не допустить трагедий, как случившаяся во вторник в Казани. Для охраны школ можно привлекать Росгвардию. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал заместитель председателя Национального родительского комитета Петр Попов.

Во вторник, 11 мая, в школе в Казани произошла стрельба. По предварительной информации, двое подростков открыли стрельбу по школьникам в учебном заведении. Известно, что силовикам удалось задержать одного из подозреваемых. Второго стрелка ликвидировали. По официальным данным, в результате стрельбы погибли четыре ученика, три школьницы и учительница, пострадали 20 человек. Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что задержанный подозреваемый — 19-летний юноша, у которого есть разрешение на оружие.

— Надо, чтобы не директора школ выбирали охрану, а министерство образования на тендерной основе формировало госзаказ и некая структура его выполняла. Это может быть ЧОП, который отвечал бы всем требования. Возможно, даже Росгвардия: военизированная, с вооружением, наделенная определенными полномочиями. Не просто дядя Вася, который «подешевле вышел», и директор школы его нанял, — говорит Попов.

Он напомнил, что трагедия в Казани — не первый подобный случай. По словам Попова, после каждой подобной ситуации тема обеспечения детской безопасности в образовательных учреждениях обсуждается, но «не сдвигается с мертвой точки».

— Профилактика экстремизма тоже немаловажный фактор, но это косвенная составляющая. Но сначала надо обеспечить безопасность, а потом профилактику и работу с детьми, — добавил Попов.

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