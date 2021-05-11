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После стрельбы в Казани в образовательных учреждениях Москвы провели дополнительный инструктаж
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

После стрельбы в Казани в образовательных учреждениях Москвы провели дополнительный инструктаж

Юлия Евграфова

Общество

Трагедия в казанской школе стала поводом для проведения дополнительного инструктажа в образовательных учреждениях столицы. Об этом «ВМ» рассказали в пресс-службе управления по развитию государственно-общественного управления и связей с общественностью Департамента образования и науки Москвы.

— После стрельбы в Казани в образовательных организациях Москвы провели дополнительный инструктаж сотрудников охранных предприятий, а также проверили работоспособность кнопки тревожной сигнализации, пути эвакуации и эвакуационные выходы, — уточнили в ведомстве.

Там добавили, что профилактические мероприятия, направленные на выявление и предупреждение террористических актов, проводятся в московских школах регулярно. Совместно с силовыми ведомствами в образовательных организациях проводят тренинги по пожарной безопасности и антитеррористической защищенности. Также все сотрудники охранных предприятий в школах регулярно проходят инструктажи и посещают занятия в учебном центре, заключили в Департаменте образования и науки Москвы.

Напомним, стрельба в школе № 175 в Казани произошла сегодня, 11 мая. В результате пострадало 20 человек, еще семь погибло. Стрелок был задержан правоохранителями, им оказался бывший ученик этого образовательного заведения.

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