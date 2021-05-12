Детский омбудсмен рассказала о семье устроившего стрельбу в казанской школе

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Семья молодого человека, который устроил стрельбу в казанской школе, была финансово благополучной. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка Татарстана Ирина Волынец в эфире Youtube-канала «Соловьев Live».

По ее словам, стрелявший учился в престижном вузе, за который родители имели возможность оплачивать. Не так давно молодой человек съехал из квартиры и жил отдельно. На уровне личных отношений контакта у родителей с ребенком не было.

— И как раз из-за этого затяжного конфликта он от них и съехал. В общем-то они в последнее время даже не понимали, что с ним происходит, — заявила Волынец.

Стрельба в казанской школе

Напомним, во вторник, 11 мая, в школе в Казани произошла стрельба. По предварительной информации, бывший ученик открыл стрельбу по школьникам. Силовикам удалось задержать подозреваемого. Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что задержанный подозреваемый — 19-летний юноша, у которого есть разрешение на оружие. По данным властей Татарстана, погибли семь детей и двое взрослых, еще 21 человек ранен.

Во всех школах Казани в среду, 12 мая, будут отменены занятия, также глава республики объявил эту дату днем траура.

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