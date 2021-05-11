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Один из пострадавших при стрельбе в Казани находится в критическом состоянии
Фото: Youtube-канал / Скорая помощь

Один из пострадавших при стрельбе в Казани находится в критическом состоянии

Юлия Павлушова

Происшествия

Состояние одного из школьников, пострадавших при стрельбе в гимназии в Казани, оценивается как критическое. Об этом в пятницу, 11 мая, сообщает ТАСС.

Уточняется, что 14-летний ребенок поручил проникающее огнестрельное ранение. Травма вызвала пневмоторакс — скопление воздуха в плевральной полости.

Стрельба в казанской школе

Напомним, во вторник, 11 мая, в школе в Казани произошла стрельба. По предварительной информации, бывший ученик открыл стрельбу по школьникам. Силовикам удалось задержать подозреваемого.

Во всех школах Казани в среду, 12 мая, будут отменены занятия, также глава республики объявил эту дату днем траура.

Ранее сообщалось, что двух детей, пострадавших при стрельбе в школе в Казани, могут перевезти в Москву.

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