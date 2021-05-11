Опознаны все погибшие при стрельбе в школе в Казани

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Завершено опознание всех погибших при стрельбе в школе в Казани. Об этом стало известно во вторник, 11 мая.

— Всего девять погибших: семь детей и двое взрослых. Все тела опознаны, — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Стрельба в казанской школе

Напомним, во вторник, 11 мая, в школе в Казани произошла стрельба. По предварительной информации, подросток открыл стрельбу по школьникам в учебном заведении. Силовикам удалось задержать подозреваемого. Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что задержанный подозреваемый — 19-летний юноша, у которого есть разрешение на оружие.

Во всех школах Казани в среду, 12 мая, будут отменены занятия, также глава республики объявил эту дату днем траура.

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