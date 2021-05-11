Учитель школы в Казани, где произошла стрельба, рассказал о произошедшем

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Учитель Роман Гузенфельд, который вел урок в школе в Казани во время стрельбы, рассказал о произошедшем.

— Я вел урок на втором этаже. Услышали хлопки, похожие на взрывы, — сообщил педагог.

После этого учителя закрыли двери кабинетов и окна. Детей попросили сесть вдоль стен, и вскоре бойцы СОБРа смогли их освободить, приводит слова Гузенфельда РЕН ТВ.

Стрельба в казанской школе

Напомним, во вторник, 11 мая, в школе в Казани произошла стрельба. По предварительной информации, подросток открыл стрельбу по школьникам в учебном заведении. Силовикам удалось задержать подозреваемого. Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что задержанный подозреваемый — 19-летний юноша, у которого есть разрешение на оружие.

Во всех школах Казани в среду, 12 мая, будут отменены занятия, также глава республики объявил эту дату днем траура.

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