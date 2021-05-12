Омбудсмен заявила, что устроивший стрельбу в казанской школе не состоял на учете

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Устроивший стрельбу в казанской школе 19-летний молодой человек ранее не состоял на учете в полиции или социальных службах. Об этом в среду, 12 мая, заявила уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец.

По ее словам, семья стрелка никогда не попадала в зону видимости правоохранительных органов или социальных служб. Жалоб на семью не поступало. Выйти на связь с родителями нападавшего пока не получилось. Волынец не имеет сведений о том, что молодой человек был отстраненным и нелюдимым подростком.

— Информация о том, что он из мести совершил это преступление, для того чтобы кого-то наказать, допустим, наверное несостоятельная, потому что он пришел через четыре года после ухода из этой школы, — приводит слова Волынец ТАСС.

Она подчеркнула, что в настоящее время причина нападения не установлена.

Стрельба в казанской школе

Во вторник, 11 мая, в школе в Казани произошла стрельба. По предварительной информации, бывший ученик открыл стрельбу по школьникам. Силовикам удалось задержать подозреваемого. Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что задержанный подозреваемый — 19-летний юноша, у которого есть разрешение на оружие. По данным властей Татарстана, погибли семь детей и двое взрослых, еще 21 человек ранен.

Во всех школах Казани в среду, 12 мая, будут отменены занятия, также глава республики объявил эту дату днем траура.

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