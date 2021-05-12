Власти Татарстана уточнили число и состояние пострадавших при стрельбе в Казани

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В больницах Татарстана после стрельбы в казанской гимназии находятся 23 человека, их состояние стабильно. Об этом рассказала заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева в среду, 12 мая.

По ее словам, в медучреждениях на лечении находятся 20 детей и трое взрослых с ранениями разной степени тяжести.

— На утро (12 мая — прим. «ВМ») состояние всех стабильное. Есть те, у кого состояние тяжелое, с ними проводится работа сотрудниками здравоохранения, — цитирует Фазлееву РИА Новости.

Ранее сообщалось, что похороны погибших при стрельбе в школе в Казани пройдут 12 мая.

Стрельба в казанской школе

Во вторник, 11 мая, в гимназии № 175 произошла стрельба, в результате которой погибли семеро детей и две учительницы, еще более 20 человек были госпитализированы с ранениями разной тяжести. Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, который имел официальное разрешение на оружие.

СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция которой предусматривает пожизненное лишение свободы. Во всех школах Казани в среду, 12 мая, будут отменены занятия, также глава республики объявил 12 мая днем траура.

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