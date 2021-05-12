Глава СК России Бастрыкин прибыл в Казань

Фото: СК РФ

Председатель СК России Александр Бастрыкин прибыл в Казань, где накануне в результате стрельбы в школе погибли семеро детей и две учительницы. Об этом в среду, 12 мая, «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По словам источника «ВМ», глава ведомства лично посетит место трагедии.

Ранее власти Татарстана уточнили число и состояние пострадавших при стрельбе в Казани.

Стрельба в казанской школе

Во вторник, 11 мая, в гимназии № 175 произошла стрельба, в результате которой погибли семеро детей и две учительницы, еще более 20 человек были госпитализированы с ранениями разной тяжести. Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, который имел официальное разрешение на оружие.

СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц. Мужчине грозит до пожизненного срока лишения свободы. Во всех школах Казани в среду, 12 мая, будут отменены занятия, также глава республики объявил 12 мая днем траура.

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