Застреленную в казанской гимназии 26-летнюю учительницу похоронили

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В Казани похоронили учительницу английского языка Эльвиру Игнатьеву, которая была застрелена в гимназии № 175 во время нападения. Об этом сообщает телеканал 360 в среду, 12 мая.

По его данным, погибшая учительница заслонила собой учеников от стрелявшего. Полученное ею ранение оказалось смертельным. Проститься с девушкой пришли десятки людей.

Ранее сообщалось, что похороны погибших при стрельбе в школе в Казани назначены на 12 мая. Тела еще одной учительницы и семерых школьников выдали родственникам.

Стрельба в казанской школе

Во вторник, 11 мая, в гимназии № 175 произошла стрельба, в результате которой погибли семеро детей и две учительницы, еще более 20 человек были госпитализированы с ранениями разной тяжести. Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, который имел официальное разрешение на оружие.

СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция по которой предусматривает пожизненное лишение свободы. Во всех школах Казани в среду, 12 мая, отменены занятия, также глава республики объявил 12 мая днем траура.

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