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Большинство учеников казанской гимназии № 175 будут учиться дистанционно
Фото: Telegram / РИА Новости

Большинство учеников казанской гимназии № 175 будут учиться дистанционно

Виктория Родимкина

Происшествия

Ученики 9-х и 11-х классов казанской гимназии, где при стрельбе 11 мая погибли девять человек, будут учиться в соседних школах, остальных переведут на дистанционное обучение. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Казани в среду, 12 мая.

Уточняется, что в здании школы начнут делать ремонт после того, как завершатся все следственные мероприятия.

— Ученики 9-х и 11-х классов временно будут учиться в школах № 171 и № 174, для других учащихся предусмотрен дистанционный режим обучения, — отметили в пресс-службе.

В мэрии пояснили, что выпускники сдадут ОГЭ и ЕГЭ по утвержденному ранее расписанию, сообщает РИА Новости.

Ранее врач казанской больницы рассказал о ранениях детей, которые были ими получены при стрельбе в школе.

Стрельба в казанской школе

Во вторник, 11 мая, в гимназии № 175 произошла стрельба, в результате которой погибли семеро детей и две учительницы, еще более 20 человек были госпитализированы с ранениями разной тяжести. Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, который имел официальное разрешение на оружие.

СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция по которой предусматривает пожизненное лишение свободы. Во всех школах Казани в среду, 12 мая, отменены занятия, также глава республики объявил 12 мая днем траура.

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