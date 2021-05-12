«Жизнь класса держалась на двери»: пережившая стрельбу в Казани школьница рассказала о своем спасении
Ученица гимназии № 175 в Казани, где в результате стрельбы во вторник, 11 мая, погибли девять человек, рассказала в социальной сети, как ее классу удалось спастись от расправы стрелка.
По словам девочки, своему спасению она и другие ученики обязаны двери кабинета, которая выдержала стрельбу из оружия.
— Жизнь нашего класса держалась на двери кабинета, которую мы успели закрыть на ключ, — написала Аниса Устинова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
По словам ученицы, они с классом сидели в углу кабинета и слышали, как стрелок пускал пули в дверь, чтобы открыть ее.
— Только потом, через несколько часов, понимаешь, насколько все было на грани и как много всего совпало, чтобы именно ты остался жив, — призналась девочка.
Напомним, власти Татарстана оценили действия учителей при стрельбе в казанской гимназии и нашли их соответствующими правилам поведения при чрезвычайном положении.
Стрельба в казанской школе
Напомним, во вторник, 11 мая, в гимназии № 175 произошла стрельба, в результате которой погибли семеро детей и две учительницы, еще более 20 человек были госпитализированы с ранениями разной тяжести. Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, который имел официальное разрешение на оружие.
СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция по которой предусматривает пожизненное лишение свободы.
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