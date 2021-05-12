Власти Татарстана оценили действия учителей при стрельбе в казанской гимназии

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Учителя и ученики гимназии № 175 в Казани действовали при нападении согласно правилам поведения при чрезвычайном положении. Об этом заявила заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева в среду, 12 мая.

— Действия образовательного учреждения и учителей были оценены как правильные. Дети в образовательном учреждении знали, что такое эвакуация и как себя вести. Важно отметить, что дети беспрекословно слушали учителей и выполняли все задачи, которые учителя перед ними ставили, — сказала Лейла Фазлеева.

Она отметила, что правильные действия учителей и учеников позволили максимально уменьшить число жертв при нападении на школу. Заместитель премьер-министра уточнила, что тревожные кнопки установлены во всех школах Татарстана, режим охраны осуществляется по-разному.

Лейла Фазлеева добавила, что поврежденная школа будет восстановлена Минстроем Татарстана. На время ремонта учеников переведут в другое учебное учреждение, сообщает ТАСС.

Стрельба в казанской школе

Во вторник, 11 мая, в гимназии № 175 произошла стрельба, в результате которой погибли семеро детей и две учительницы, еще более 20 человек были госпитализированы с ранениями разной тяжести. Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, который имел официальное разрешение на оружие.

СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция по которой предусматривает пожизненное лишение свободы. Во всех школах Казани в среду, 12 мая, отменены занятия, также глава республики объявил 12 мая днем траура.

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