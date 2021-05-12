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В Кремле высоко оценили действия учителей казанской гимназии при нападении
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В Кремле высоко оценили действия учителей казанской гимназии при нападении

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Действия учителей гимназии № 175 в Казани во время нападения и стрельбы заслуживают самой высокой оценки. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду, 12 мая.

— Безусловно, все меры, которые были предприняты учителями и педагогами, конечно, заслуживают самой высокой оценки и человеческого восхищения, — сказал представитель Кремля.

При этом Дмитрий Песков не смог дать однозначного ответа на вопрос о возможном присуждении наград казанским педагогам. При этом он добавил, что президент России получает все необходимые доклады по этому поводу, сообщает Интерфакс.

Стрельба в казанской школе

Во вторник, 11 мая, в гимназии № 175 произошла стрельба, в результате которой погибли семеро детей и две учительницы, еще более 20 человек были госпитализированы с ранениями разной тяжести. Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, который имел официальное разрешение на оружие.

СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция по которой предусматривает пожизненное лишение свободы. Во всех школах Казани в среду, 12 мая, отменены занятия, также глава республики объявил 12 мая днем траура.

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стрельбаКремльКазань
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