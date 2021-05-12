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Эрдоган выразил Путину соболезнования в связи со стрельбой в школе в Казани
Фото: tccb.gov.tr

Эрдоган выразил Путину соболезнования в связи со стрельбой в школе в Казани

Виктория Родимкина

Общество

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным выразил соболезнования в связи со стрельбой в казанской гимназии. Об этом сообщает пресс-служба Кремля в среду, 12 мая.

Турецкий лидер попросил передать слова сочувствия близким погибших и пожелать скорейшего выздоровления пострадавшим.

Помимо этого, Путин и Эрдоган обсудили ситуацию с обострением обстановки в Восточном Иерусалиме, обменялись мнениями по поводу перспектив сотрудничества в борьбе с пандемией COVID-19.

Ранее сообщалось, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осудил стрельбу в школе в Казани. Он также выразил соболезнования семьям погибших и всему народу России.

Стрельба в казанской школе

Во вторник, 11 мая, в гимназии № 175 произошла стрельба, в результате которой погибли семеро детей и две учительницы, еще более 20 человек были госпитализированы с ранениями разной тяжести. Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, который имел официальное разрешение на оружие.

СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция по которой предусматривает пожизненное лишение свободы. Во всех школах Казани в среду, 12 мая, отменены занятия, также глава республики объявил 12 мая днем траура.

Ранее по теме: Власти Татарстана оценили действия учителей при стрельбе в казанской гимназии

соболезнованияРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир Путин
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