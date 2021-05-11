Генсек ООН Гутерриш осудил стрельбу в школе в Казани

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил стрельбу в школе в Казани. Об этом сообщил его официальный представитель Стефан Дюжаррик во вторник, 11 мая.

— Генеральный секретарь глубоко огорчен сообщениями о гибели девяти человек, включая семерых детей, в результате стрельбы в школе в Казани. Он глубоко осуждает этот акт неоправданной жестокости и выражает искренние соболезнования семьям погибших и всему российскому народу, — приводит слова Дюжаррика ТАСС.

Стрельба в казанской школе

Напомним, во вторник, 11 мая, в школе в Казани произошла стрельба. По предварительной информации, подросток открыл стрельбу по школьникам в учебном заведении. Силовикам удалось задержать подозреваемого. Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что задержанный подозреваемый — 19-летний юноша, у которого есть разрешение на оружие.

Во всех школах Казани в среду, 12 мая, будут отменены занятия, также глава республики объявил эту дату днем траура.

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