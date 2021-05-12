СК заявил, что Галявиев установил взрывное устройство в школе в Казани

Фото: СК РФ

Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в школе в Казани, установил там в день нападения взрывное устройство. Об этом заявили в Следственном комитете (СК) в среду, 12 мая.

— Находясь на первом этаже здания гимназии № 175, установил около входа в кабинет английского языка самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, — приводит слова следователя ТАСС.

Стрельба в казанской школе

Во вторник, 11 мая, в гимназии № 175 произошла стрельба, в результате которой погибли семеро детей и две учительницы, еще 21 человек был госпитализирован с ранениями разной тяжести. Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, который имел официальное разрешение на оружие.

СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция которой предусматривает пожизненное лишение свободы. Во всех школах Казани в среду, 12 мая, отменены занятия, также глава республики объявил 12 мая днем траура.

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