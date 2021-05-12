Ильназу Галявиеву грозит пожизненное лишение свободы

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Казанскому стрелку Ильназу Галявиеву грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы. Об этом в ходе суда заявил следователь по делу.

Отмечается, что особого порядка рассмотрения дела не ожидается — подсудимому не стоит ждать смягчения наказания в случае раскаяния.

Правоохранительными органами установлено, что преступник произвел не менее 17 выстрелов, а также заложил и взорвал самодельную бомбу у кабинета английского языка в казанской школе. Подсудимый признал вину в содеянном, согласился с обвинением и не возражает против ареста, сообщает Telegram-канал Mash.

Стрельба в казанской школе

Напомним, во вторник, 11 мая, в школе в Казани произошла стрельба. По предварительной информации, бывший ученик открыл стрельбу по школьникам. Силовикам удалось задержать подозреваемого. Во всех школах Казани в среду, 12 мая, будут отменены занятия, также глава республики объявил эту дату днем траура.

Ранее сообщалось, что двух детей, пострадавших при стрельбе в школе в Казани, могут перевезти в Москву.

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