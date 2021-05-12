Устроившего стрельбу в гимназии Ильназа Галявиева завели в зал суда Казани
Перед тем как запустить Ильназа Галявиева в зал суда, «Аквариум» осматривают с фонариком. Видео с осмотром опубликовано в Telegram-канале «Неистовый мольберт».
Отмечается, что рядом с подсудимым в клетке находятся два сотрудника полиции. Они пристегнуты с Галявиеву наручниками.
Напомним, ранее «ВМ» писала, что Следственный комитет (СК) в среду, 12 мая, предъявит обвинение Ильназу Галявиеву, который устроил стрельбу в казанской школе.
Стрельба в казанской школе
Напомним, во вторник, 11 мая, в школе в Казани произошла стрельба. По предварительной информации, бывший ученик открыл стрельбу по школьникам. Силовикам удалось задержать подозреваемого. Во всех школах Казани в среду, 12 мая, будут отменены занятия, также глава республики объявил эту дату днем траура.
Ранее сообщалось, что двух детей, пострадавших при стрельбе в школе в Казани, могут перевезти в Москву.
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