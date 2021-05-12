«Шизофрения на фоне энцефалопатии»: что могло спровоцировать казанского стрелка

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По данным Следственного комитета, в 2020 году казанскому стрелку диагностировали заболевание головного мозга. Как выяснили СМИ, у Ильназа Галявиева энцефалопатия. Именно на ее фоне у шутера могла развиться шизофрения. Об этом в беседе с «ВМ» заявил психотерапевт Владимир Файнзильберг.

— Энцефалопатия — это чаще всего последствия родовой травмы или черепно-мозговой. Скорее всего, в его случае это именно первый вариант. Он был все время странный, а потом у него случился психоз, что наводит на мысль о развитии шизофрении на фоне энцефалопатии. У меня сложилось впечатление, что он копия керченского стрелка. Казанский стрелок практически имитировал все действия того парня. Но, поскольку керченский стрелок погиб, психолого-психиатрическую экспертизу не смогли провести. Я тогда был уверен и сейчас, что речь идет об обострении психического заболевания, — пояснил врач.

Как уточнил психотерапевт, у 19-летнего шутера не было внезапного приступа, а, скорее всего, постепенно развивалось нарушение психики. По словам Владимира Файнзильберга, первыми проявлениями болезни были замкнутость парня, нарушение контактов с окружающими и увлеченность компьютером, о чем ранее говорили его знакомые.

— Я предполагаю, что это может быть не совсем чистая шизофрения, а есть олигофренический плюс. В итоге у него произошло острое возбуждение, то есть психоз. Потому что он стал называть себя богом, стал более активным, начал писать заявление в соцсетях. То есть появилась внешняя агрессия — развилась паранойя с плюсом маниакальности. Экспертиза все установит, но что мальчик нездоров — это несомненно, — уточнил психотерапевт.

В заключение собеседник «ВМ» подчеркнул: он считает удивительным, что Ильназ Галявиев прошел военкомат. По словам эксперта, парень должен был привлечь внимание специалистов. Тогда бы его отправили на более глубокое обследование.

О том, что у казанского стрелка, помимо энцефалопатии, скорее всего, имеются и серьезные психические расстройства, «ВМ» сообщил и невролог, доцент кафедры неврологии и нейрохирургии КГМУ Рустем Гайфутдинов. По его словам, именно они могли подтолкнуть парня к массовому убийству.

— В целом энцефалопатия может вызвать поведенческие нарушения у больного, спровоцировать чувство раздражительности и вызвать агрессию. Но этого диагноза недостаточно, чтобы человек взялся за оружие и начал убивать. Скорее всего, у стрелка имеются серьезные психические расстройства, которые повлияли на его действия. Также можно с уверенностью говорить, что у Галявиева психоорганический синдром. Это психическая слабость, при которой происходит недержание аффекта, ослабление памяти и снижение интеллекта, — отметил собеседник «ВМ».

По словам специалиста, в отдельных случаях у такого больного может возникнуть бредовый синдром, галлюцинации и припадки, при которых он способен на необдуманные поступки и необратимые действия. Рустем Гайфутдинов отметил, что в таком состоянии пациент может совершить преступление и даже не помнить об этом.

Напомним, 11 мая в казанской гимназии № 175 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу. В результате инцидента погибли две учительницы и семеро детей. Также больше 20 человек были доставлены в больницу с ранениями различной степени тяжести.

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