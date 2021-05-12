Девятерых пострадавших при стрельбе в школе в Казани доставили в Москву

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Девятерых пострадавших при стрельбе в школе в Казани доставили спецбортом МЧС России в Москву. Об этом заявили в пресс-службе МЧС в среду, 12 мая.

На борту находились четверо взрослых и пятеро детей. Во время полета их сопровождали медики, сообщает Интерфакс.

Стрельба в казанской школе

Во вторник, 11 мая, в гимназии № 175 произошла стрельба, в результате которой погибли семеро детей и две учительницы, еще более 20 человек были госпитализированы с ранениями разной тяжести. Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, который имел официальное разрешение на оружие.

СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция по которой предусматривает пожизненное лишение свободы. Во всех школах Казани в среду, 12 мая, отменены занятия, также глава республики объявил 12 мая днем траура.

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