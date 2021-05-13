СМИ: Галявиев приходил в гимназию за час до нападения, чтобы узнать расписание уроков

Фото: Telegram/ТАСС

Арестованный за нападение на учеников и сотрудников гимназии № 175 Ильназ Галявиев за час до случившегося приходил в здание школы, чтобы свериться с расписанием. Об этом сообщает Telegram-канал Mash в четверг, 13 мая.

По его данным, на допросе подозреваемый рассказал, что планировал устроить стрельбу во время второго урока, поэтому ему важно было знать, во сколько он начнется. В здании школы его заметила вахтерша и выгнала на улицу.

Галявиев дошел до своей квартиры, которая находится в пяти минутах ходьбы от школы, взял оружие, опубликовал пост в соцсетях и вернулся в гимназию в 09:26.

Видео: Telegram / Mash

Стрельба в казанской школе

Во вторник, 11 мая, в гимназии № 175 произошла стрельба, в результате которой погибли семеро детей и две учительницы, еще 21 человек был госпитализирован с ранениями разной тяжести. Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, который имел официальное разрешение на оружие. Его задержали вскоре после начала инцидента, им оказался местный житель Ильназ Галявиев.

СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция которой предусматривает пожизненное лишение свободы. В среду, 12 мая, была выбрана мера пресечения для Галявиева. Судья отправил его в СИЗО на два месяца. Во время заседания подозреваемый признал свою вину и заявил, что не имеет тяжких заболеваний.

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