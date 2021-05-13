Появилось видео, на котором запечатлен момент покупки оружия убийцей детей в Казани

Фото: Telegram/ТАСС

В Сети появились кадры, на которых видно, как устроивший стрельбу в казанской школе Ильназ Галявиев покупает оружие. Видео было опубликовано в четверг, 13 мая.

На нем запечатлен момент, когда Галявиев пришел в магазин для покупки ружья. На кадрах видно, как он какое-то время общается с продавцом и оплачивает свою покупку пластиковой картой.

Видео: Telegram / Говорит Москва

Уточняется, что указанный эпизод произошел 16 апреля в Йошкар-Оле, сообщает РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что Галявиев будет доставлен в Москву для прохождения психолого-психиатрической экспертизы.

Стрельба в казанской школе

Напомним, во вторник, 11 мая, в гимназии № 175 произошла стрельба, в результате которой погибли семеро детей и две учительницы, еще 21 человек был госпитализирован с ранениями разной тяжести. Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, который имел официальное разрешение на оружие. Вскоре после начала стрельбы его задержали. Им оказался местный житель Ильназ Галявиев.

СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция которой предусматривает пожизненное лишение свободы. В среду, 12 мая, была выбрана мера пресечения для Галявиева. Судья отправил его в СИЗО на два месяца. Во время заседания подозреваемый признал свою вину и заявил, что не имеет тяжких заболеваний.

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