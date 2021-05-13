Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Появилось видео, на котором запечатлен момент покупки оружия убийцей детей в Казани
Фото: Telegram/ТАСС

Появилось видео, на котором запечатлен момент покупки оружия убийцей детей в Казани

Илья Ашуров

Происшествия

В Сети появились кадры, на которых видно, как устроивший стрельбу в казанской школе Ильназ Галявиев покупает оружие. Видео было опубликовано в четверг, 13 мая.

На нем запечатлен момент, когда Галявиев пришел в магазин для покупки ружья. На кадрах видно, как он какое-то время общается с продавцом и оплачивает свою покупку пластиковой картой.

Видео: Telegram / Говорит Москва

Уточняется, что указанный эпизод произошел 16 апреля в Йошкар-Оле, сообщает РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что Галявиев будет доставлен в Москву для прохождения психолого-психиатрической экспертизы.

Стрельба в казанской школе

Напомним, во вторник, 11 мая, в гимназии № 175 произошла стрельба, в результате которой погибли семеро детей и две учительницы, еще 21 человек был госпитализирован с ранениями разной тяжести. Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, который имел официальное разрешение на оружие. Вскоре после начала стрельбы его задержали. Им оказался местный житель Ильназ Галявиев.

СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция которой предусматривает пожизненное лишение свободы. В среду, 12 мая, была выбрана мера пресечения для Галявиева. Судья отправил его в СИЗО на два месяца. Во время заседания подозреваемый признал свою вину и заявил, что не имеет тяжких заболеваний.

Читайте также: Стало известно о состоянии оставшихся в Казани детей, пострадавших при стрельбе

стрельбашколаКазань
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ильдар Аляутдинов
Ильдар Аляутдинов

Ураза-байрам в режиме онлайн

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кто заплатит алименты вместо горе-отцов

Константин Апрелев
Константин Апрелев

Дорого-богато: чем отличается элитное жилье от обычных квартир

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Куда пропала московская романтика

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Скорбим вместе с Казанью: почему оружие нужно запретить

Кирилл Щитов
Кирилл Щитов

Минус 10 км/ч: зачем понижать нештрафуемый порог скорости

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Самое страшное оружие Третьей мировой войны

Все мнения
О проекте