Стало известно о состоянии оставшихся в Казани детей, пострадавших при стрельбе

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В Казани в больнице на лечении остались 14 детей, которые пострадали при стрельбе в гимназии № 175. Об этом рассказала руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова в четверг, 13 мая.

По ее словам, жизни школьников ничто не угрожает, их состояние стабильно.

— Состояние 14 детей, оставшихся на лечении в стационаре ДРКБ, оценивается как стабильное. Их жизни ничего не угрожает. Они находятся под круглосуточным медицинским наблюдением, — цитирует Галимову Интерфакс.

Ранее сообщалось, что девять человек, пострадавших при стрельбе, отправили спецбортом МЧС на лечение в Москву.

Стрельба в казанской школе

Во вторник, 11 мая, в гимназии № 175 произошла стрельба, в результате которой погибли семеро детей и две учительницы, еще 21 человек был госпитализирован с ранениями разной тяжести. Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, который имел официальное разрешение на оружие. Его задержали вскоре после начала инцидента, им оказался местный житель Ильназ Галявиев.

СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция которой предусматривает пожизненное лишение свободы. В среду, 12 мая, была выбрана мера пресечения для Галявиева. Судья отправил его в СИЗО на два месяца. Во время заседания подозреваемый признал свою вину и заявил, что не имеет тяжких заболеваний.

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