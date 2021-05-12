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Прокурор заявил, что казанский стрелок действовал без сообщников
Фото: Telegram / Неистовый мольберт

Прокурор заявил, что казанский стрелок действовал без сообщников

Юлия Павлушова

Происшествия

Нападавший на школу в Казани Ильназ Галявиев действовал в одиночку. Об этом в среду, 12 мая, заявил заместитель прокурора Татарстана Алексей Заика на судебном процессе об избрании меры пресечения казанскому стрелку.

— Нет, — цитирует ответ Заика на вопрос о наличии сообщников Галявиева при нападении на школу РИА Новости.

Ранее Казанский суд отправил Ильназа Галявиева в СИЗО на два месяца. Кроме того, прозвучало, что стрелку грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Стрельба в казанской школе

Во вторник, 11 мая, в гимназии № 175 произошла стрельба, в результате которой погибли семеро детей и две учительницы, еще 21 человек был госпитализирован с ранениями разной тяжести. Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, который имел официальное разрешение на оружие. Его задержали вскоре после начала инцидента, им оказался местный житель Ильназ Галявиев.

СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция которой предусматривает пожизненное лишение свободы. Во всех школах Казани в среду, 12 мая, отменили занятия, также в эту дату прошел день траура. Кроме того, в среду похоронили погибших в результате происшествия. В Казань прибыл глава СК Александр Бастрыкин, и лично посетил место трагедии.

После этого СК заявил о «неадекватном поведении» Галявиева. Ведомство рассказало, что в прошлом году врачи поставили злоумышленнику диагноз, который свидетельствовал о заболевании головного мозга. Вскоре стало известно, что девятерых пострадавших при стрельбе доставили в Москву.

Во время суда Галявиев признал свою вину и заявил, что не имеет тяжких заболеваний. Судья отправил его в СИЗО на два месяца.

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