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СМИ: Галявиеву проведут психиатрическую экспертизу в Москве
Фото: Telegram / Неистовый мольберт

СМИ: Галявиеву проведут психиатрическую экспертизу в Москве

Виктория Родимкина

Происшествия

Арестованный за стрельбу в казанской гимназии № 175, при которой погибли девять человек и более 20 пострадали, Ильназ Галявиев будет доставлен в Москву для прохождения психолого-психиатрической экспертизы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах в четверг, 13 мая.

— Скорее всего, Галявиева привезут в Москву, чтобы провести ему комплексную психолого-психиатрическую экспертизу в Институте имени В. П. Сербского, — говорится в сообщении.

Источник не располагает информацией о сроках экспертизы.

Стрельба в казанской школе

Во вторник, 11 мая, в гимназии № 175 произошла стрельба, в результате которой погибли семеро детей и две учительницы, еще 21 человек был госпитализирован с ранениями разной тяжести. Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, который имел официальное разрешение на оружие. Его задержали вскоре после начала инцидента, им оказался местный житель Ильназ Галявиев.

СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция которой предусматривает пожизненное лишение свободы. В среду, 12 мая, была выбрана мера пресечения для Галявиева. Судья отправил его в СИЗО на два месяца. Во время заседания подозреваемый признал свою вину и заявил, что не имеет тяжких заболеваний.

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