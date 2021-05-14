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Россия, Москва, Флотская улица Карта всех событий

Силовики задержали мужчину, который подозревается в изнасиловании собственной дочери. Об этом в пятницу, 14 мая, «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам источника «ВМ», случаи насилия произошли осенью 2019 года в квартире, расположенной на улице Флотской. Информация о совершенном преступлении открылась после того, как с подростком поговорил врач.

На данный момент отец ребенка задержан. Известно, что ранее он был судим. Теперь ему грозит обвинение по уголовной статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

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