Следком задержал молодого человека, подозреваемого в изнасиловании своей коллеги

Фото: СК РФ / Свердловская область

Следователи задержали молодого человека, подозреваемого в изнасиловании своей коллеги. Об этом в пятницу, 14 мая, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

По словам представителя ведомства, инцидент произошел 10 мая в магазине, расположенном на Ярославском шоссе. Подозреваемый 2002 года рождения напал в подсобном помещение на свою коллегу 1989 года рождения и совершил с ней действия сексуального характера.

Задержанному могут предъявить обвинение, предусмотренное статьей «Насильственные действия сексуального характера». В этом случае ему грозитдо 6 лет лишения свободы.

Иванова отметила, что следователи будут ходатайствовать о заключении подозреваемого под стражу.

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