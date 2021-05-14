Ректор колледжа рассказал о студенте Галявиеве, устроившем стрельбу в казанской гимназии

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Ректор колледжа университета управления «ТИСБИ» Нэлла Прусс, в котором учился Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в школе в Казани, рассказала о его поведении.

По словам руководителя колледжа, Галявиев хорошо учился. Среди его отметок были пятерки и четверки. Кроме того, юноша принимал участи в жизни колледжа, был волонтером. Однако ректор отметила, что с молодым человеком «что- случилось» и его поведение изменилось за последние полгода.

— Мы думаем, что он был весь в гаджетах, так как практически сейчас вся молодежь, он был в компьютере, — цитирует Прусс РИА Новости.

Она заметила, что Галявиев не вызывал никаких вопросов у руководства учебного заведения, он посещал все занятия, был опрятным и ничем не выделялся от остальных студентов.

По словам Прусс, юноша проучился в колледже три с половиной года, однако после новогодних праздников в учебном заведении его не видели.

Ранее сообщалось, что Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в школе в Казани, в результате которой погибли девять человек и более 20 пострадали, считал всех людей «своими рабами». Его будет психолого-психиатрическая экспертиза будет проводиться в Москве.

Стрельба в казанской школе

Во вторник, 11 мая, в гимназии № 175 произошла стрельба, в результате которой погибли семеро детей и две учительницы, еще 21 человек был госпитализирован с ранениями разной тяжести. Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, который имел официальное разрешение на оружие. Его задержали вскоре после начала инцидента, им оказался местный житель Ильназ Галявиев.

СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция которой предусматривает пожизненное лишение свободы. В среду, 12 мая, была выбрана мера пресечения для Галявиева. Судья отправил его в СИЗО на два месяца. Во время заседания подозреваемый признал свою вину и заявил, что не имеет тяжелых заболеваний.

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