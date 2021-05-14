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Еще одного ребенка госпитализировали после стрельбы в казанской гимназии
Фото: Telegram / ТАСС

Еще одного ребенка госпитализировали после стрельбы в казанской гимназии

Анастасия Колоскова

Происшествия

В Детскую республиканскую клиническую больницу Татарстана госпитализировали ребенка 2007 года рождения с острой реакцией на стресс после ЧП в казанской гимназии № 175, где в результате стрельбы погибли семеро детей и двое взрослых. Об этом сообщила глава пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

— По состоянию на 14 мая на стационарном лечении в ДРКБ находятся 15 детей. Один ребенок 2007 года рождения обратился вчера в ДРКБ с острой реакцией на стресс, был госпитализирован. Его жизни ничего не угрожает, — цитирует Галимову РИА Новости.

Она отметила, что все пострадавшие находятся в стабильном состоянии, без отрицательной динамики.

По словам Галимовой, двое детей из восьми человек, которых перевели в федеральные клиники, остаются в крайне тяжелом состоянии. Состояние еще троих детей и троих взрослых медики оценивают как средней тяжести.

Руководитель пресс-службы подчеркнула, что педиатры и психологи проводят подомовой обход учеников пострадавшей от стрельбы гимназии по поручению президента Татарстана.

Ранее сообщалось, что ученики казанских школ вернулись к учебе после трагедии со стрельбой.

Стрельба в казанской школе

Во вторник, 11 мая, в гимназии № 175 произошла стрельба, в результате которой погибли семеро детей и две учительницы, еще 21 человек был госпитализирован с ранениями разной тяжести. Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, который имел официальное разрешение на оружие. Его задержали вскоре после начала инцидента, им оказался местный житель Ильназ Галявиев.

СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция которой предусматривает пожизненное лишение свободы. В среду, 12 мая, была выбрана мера пресечения для Галявиева. Судья отправил его в СИЗО на два месяца. Во время заседания подозреваемый признал свою вину и заявил, что не имеет тяжелых заболеваний.

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