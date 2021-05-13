Проверка безопасности школ проходит в регионах России после стрельбы в Казани

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В регионах России проходит проверка безопасности школ после стрельбы в Казани. Об этом в четверг, 13 мая, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.

— В регионах идет проверка безопасности всех школ, и совместно с соответствующими структурами будут подготовлены, о чем вы, Владимир Владимирович (президент России Владимир Путин — прим. «ВМ»), сказали, единые требования по безопасности всех образовательных учреждений. Это будет сделано в самое ближайшее время, — цитирует министра РИА Новости.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству внедрить единое обеспечение безопасности в учебных заведениях в связи со стрельбой в казанской школе.

Стрельба в казанской школе

Во вторник, 11 мая, в гимназии № 175 произошла стрельба, в результате которой погибли семеро детей и две учительницы, еще 21 человек был госпитализирован с ранениями разной тяжести. Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, который имел официальное разрешение на оружие. Его задержали вскоре после начала инцидента, им оказался местный житель Ильназ Галявиев.

СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция которой предусматривает пожизненное лишение свободы. В среду, 12 мая, была выбрана мера пресечения для Галявиева. Судья отправил его в СИЗО на два месяца. Во время заседания подозреваемый признал свою вину и заявил, что не имеет тяжелых заболеваний.

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