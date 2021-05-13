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Мурашко рассказал о состоянии пострадавших школьников, находящихся в больницах Казани
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Мурашко рассказал о состоянии пострадавших школьников, находящихся в больницах Казани

Полина Долганова

Внутренняя политика

Состояние пострадавших при стрельбе в школе в Казани, которые находятся в больницах города, не вызывает опасений. Об этом в четверг, 13 мая, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства

По его словам, 15 детей, которые находятся в казанских больницах, в настоящий момент получают терапию. Один ребенок был выписан в удовлетворительном состоянии, еще один был переведен в общую палату — в его самочувствии отмечается положительная динамика.

Кроме того, трое наиболее тяжело пострадавших во время стрельбы детей прооперированы в Москве.

— Трое детей наиболее тяжелых были прооперированы вчера вечером и сегодня в Москве. Манипуляции хирургические мы продолжаем, этого требует ситуация, — сказал Мурашко.

Министр напомнил, что пострадавшие с наиболее тяжкими ранениями были перевезены в Москву бортом МЧС, сообщает РИА Новости.

Стрельба в казанской школе

Во вторник, 11 мая, в гимназии № 175 произошла стрельба, в результате которой погибли семеро детей и две учительницы, еще 21 человек был госпитализирован с ранениями разной тяжести. Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, который имел официальное разрешение на оружие. Его задержали вскоре после начала инцидента, им оказался местный житель Ильназ Галявиев.

СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция которой предусматривает пожизненное лишение свободы. В среду, 12 мая, была выбрана мера пресечения для Галявиева. Судья отправил его в СИЗО на два месяца. Во время заседания подозреваемый признал свою вину и заявил, что не имеет тяжелых заболеваний.

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стрельбаМихаил МурашкоКазань
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