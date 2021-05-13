Путин поручил правительству внедрить единое обеспечение безопасности в учебных заведениях

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин поручил правительству внедрить единый подход к обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности в учебных заведениях, сообщает РИА Новости.

Глава государства подчеркнул, что поручение на этот счет уже было дано в 2018 году, но тогда не все оговоренное было сделано в полном объеме.

— Я поручаю правительству уже в самое ближайшее время внедрить единый подход к обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности образовательных организаций, — заявил Путин в ходе совещания с членами правительства.

Ранее глава государства назвал трагедию в Казани варварским преступлением. Он отметил, что события в Татарстане потрясли всех. Все последние дни власти РФ находятся в контакте с главой Татарстана по этой ситуации.

Стрельба в казанской школе

Во вторник, 11 мая, в гимназии № 175 произошла стрельба, в результате которой погибли семеро детей и две учительницы, еще 21 человек был госпитализирован с ранениями разной тяжести. Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, который имел официальное разрешение на оружие. Его задержали вскоре после начала инцидента, им оказался местный житель Ильназ Галявиев.

СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция которой предусматривает пожизненное лишение свободы. В среду, 12 мая, была выбрана мера пресечения для Галявиева. Судья отправил его в СИЗО на два месяца. Во время заседания подозреваемый признал свою вину и заявил, что не имеет тяжких заболеваний.

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