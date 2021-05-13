Путин назвал трагедию в Казани варварским преступлением

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин назвал случившееся 11 мая в казанской гимназии страшной трагедией.

— Произошла страшная беда, жертвами варварского преступления стали дети и учителя, прошу почтить память погибших в Казани, — сказал президент.

Глава государства отметил, что события в Казани потрясли всех. Все эти дни власти России находятся в контакте с главой Татарстана по этой ситуации.

Владимир Путин уточнил, что все сотрудники гимназии во время нападения действовали героически, в высшей степени профессионально, закрывая собой детей. Президент сообщил, что все пострадавшие при стрельбе получат необходимую финансовую поддержку, правительство рассмотрит такую возможность.

Кроме того, Владимир Путин поручил внести предложение о присвоении госнаград учителям и сотрудникам гимназии № 175.

Стрельба в казанской школе

Во вторник, 11 мая, в гимназии № 175 произошла стрельба, в результате которой погибли семеро детей и две учительницы, еще 21 человек был госпитализирован с ранениями разной тяжести. Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, который имел официальное разрешение на оружие. Его задержали вскоре после начала инцидента, им оказался местный житель Ильназ Галявиев.

СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция которой предусматривает пожизненное лишение свободы. В среду, 12 мая, была выбрана мера пресечения для Галявиева. Судья отправил его в СИЗО на два месяца. Во время заседания подозреваемый признал свою вину и заявил, что не имеет тяжких заболеваний.

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