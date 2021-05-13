Кузнецова заявила о необходимости наградить учителей, защищавших детей в Казани

Фото: Пресс-служба Госдумы

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что будет ходатайствовать о награждении учителей, которые защищали детей и помогали при эвакуации школьников при нападении на гимназию № 175 в Казани.

Также Кузнецова отметила, что будет подано ходатайство о представлении к наградам учительниц Эльвиры Игнатьевой и Венеры Айзатовой, которые защищали детей ценой своей жизни.

— Именно их фото должны быть в сети Интернет, на страницах в СМИ, именно об их смелости и решимости нужно рассказывать, — цитирует омбудсмена РИА Новости.

Стрельба в казанской школе

Во вторник, 11 мая, в гимназии № 175 произошла стрельба, в результате которой погибли семеро детей и две учительницы, еще 21 человек был госпитализирован с ранениями разной тяжести. Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, который имел официальное разрешение на оружие. Его задержали вскоре после начала инцидента, им оказался местный житель Ильназ Галявиев.

СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция которой предусматривает пожизненное лишение свободы. В среду, 12 мая, была выбрана мера пресечения для Галявиева. Судья отправил его в СИЗО на два месяца. Во время заседания подозреваемый признал свою вину и заявил, что не имеет тяжких заболеваний.

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