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Ученики казанских школ вернулись к учебе после трагедии со стрельбой
Фото: EPA/ТАСС

Ученики казанских школ вернулись к учебе после трагедии со стрельбой

Анастасия Колоскова

Общество

Казанские школьники в пятницу, 14 мая, вновь сели за парты после двухдневного перерыва, связанного с трагедией в гимназии № 175, где в результате стрельбы погибли семеро детей и двое взрослых.

Уточняется, что в среду занятия в местных школах отменили из-за ЧП, а четверг был объявлен в Татарстане выходным днем в связи с мусульманским праздником Ураза-байрам.

В школах № 171 и № 174, которые в понедельник примут на учебу ребят из пострадавшей в результате стрельбы гимназии № 175, учителя встречают учеников на улице. У входа в здание дежурят полицейские, сообщает РИА Новости.

Ранее мэрия Казани сообщила, что ученики казанской гимназии № 175 вернутся к учебе в понедельник, 17 мая, чтобы у них было время подготовиться.

Стрельба в казанской школе

Во вторник, 11 мая, в гимназии № 175 произошла стрельба, в результате которой погибли семеро детей и две учительницы, еще 21 человек был госпитализирован с ранениями разной тяжести. Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, который имел официальное разрешение на оружие. Его задержали вскоре после начала инцидента, им оказался местный житель Ильназ Галявиев.

СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция которой предусматривает пожизненное лишение свободы. В среду, 12 мая, была выбрана мера пресечения для Галявиева. Судья отправил его в СИЗО на два месяца. Во время заседания подозреваемый признал свою вину и заявил, что не имеет тяжелых заболеваний.

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