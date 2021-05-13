Школьники казанской гимназии № 175 вернутся к учебе 17 мая

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Ученики казанской гимназии № 175, где в результате стрельбы погибли семеро детей и двое взрослых, вернутся к учебе в понедельник, 17 мая. Об этом сообщается в Telegram-канале Казанской мэрии.

Власти республики отменили занятия в школах Казани после трагических событий в гимназии № 175. Большинство казанских школьников возобновят учебу в пятницу.

— Занятия для ребят (учеников гимназии № 175 — прим. «ВМ») начнутся с понедельника, а не с пятницы, как в других школах, чтобы было время подготовиться, — говорится в сообщении.

Уточняется, что гимназисты из 1–8-х и 10-х классов будут учиться дистанционно, а ученики 9-х и 11-х классов выйдут на очные занятия в школу № 174.

Стрельба в казанской школе

Во вторник, 11 мая, в гимназии № 175 произошла стрельба, в результате которой погибли семеро детей и две учительницы, еще 21 человек был госпитализирован с ранениями разной тяжести. Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, который имел официальное разрешение на оружие. Его задержали вскоре после начала инцидента, им оказался местный житель Ильназ Галявиев.

СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция которой предусматривает пожизненное лишение свободы. В среду, 12 мая, была выбрана мера пресечения для Галявиева. Судья отправил его в СИЗО на два месяца. Во время заседания подозреваемый признал свою вину и заявил, что не имеет тяжких заболеваний.

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