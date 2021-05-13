Путин поручил наградить учителей и сотрудников школы в Казани

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Президент России Владимир Путин поручил внести предложение о награждении государственными наградами преподавателей и других сотрудников школы в Казани, где произошла стрельба.

— Я прошу внести предложение о награждении государственными наградами учителей и других сотрудников гимназии, — заявил глава государства на совещании с членами правительства.

Президент отметил, что многие учителя были готовы бороться и защищать своих учеников в страшные минуты нападения стрелка на школу. По словам Путина, все сотрудники учебного заведения исполняли свой профессиональный и человеческий долг, сообщает РИА Новости.

Стрельба в казанской школе

Во вторник, 11 мая, в гимназии № 175 произошла стрельба, в результате которой погибли семеро детей и две учительницы, еще 21 человек был госпитализирован с ранениями разной тяжести. Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, который имел официальное разрешение на оружие. Его задержали вскоре после начала инцидента, им оказался местный житель Ильназ Галявиев.

СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция которой предусматривает пожизненное лишение свободы. В среду, 12 мая, была выбрана мера пресечения для Галявиева. Судья отправил его в СИЗО на два месяца. Во время заседания подозреваемый признал свою вину и заявил, что не имеет тяжелых заболеваний.

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