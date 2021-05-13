Гарик Сукачев посвятил новую песню жертвам стрельбы в казанской школе

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Музыкант Гарик Сукачев посвятил новую песню жертвам трагедии в казанской гимназии № 175. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе артиста.

Отмечается, что певец готовился выпустить татарскую народную песню «Ай, былбылым» к концу священного месяца Рамадан, однако в связи со стрельбой в гимназии в Татарстане Сукачев решил посвятить композицию жертвам, пострадавшим в результате трагедии.

Отвечая на вопрос о связи с «татарской землей», артист эксклюзивно рассказал «ВМ», что в Татарстане и, в частности, в Казани, он бывал много раз.

— Это прекрасная и удивительно красивая земля, на которой живут очень интеллигентные и отзывчивые люди, ну, по крайней мере, мне встречались именно такие. И если вы послушаете их народные песни — «Ай, былбылым» или какие-то другие, вы это поймете, такую музыку могут сочинять только люди, очень тонко чувствующие, — сказал Сукачев.

По словам музыканта, новая композиция не войдет в будущий альбом, потому что она «независима и уникальна» и «должна жить своей жизнью».

Песня «Ай, былбылым» («Соловей мой») является одной из самых популярных татарских народных композиций. Как отмечает пресс-служба артиста, в этой музыке заключена история поколений и душа татарского народа.

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