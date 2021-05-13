«Померкли многие другие»: Александр Васильев назвал главного современного дизайнера

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Историк моды Александр Васильев ответил на вопрос, кого считает главным дизайнером современности. По его словам, это голландский дизайнер Ирис ван Херпен.

— Это главная надежда. Это дизайнер, который на мой взгляд, сделала потрясающий прорыв. Это дизайн, превращающий человека в медузу, мотылька, цветок. На меня это произвело такое впечатление, что в моих глазах померкли многие другие. Люди в ее одежде выглядят инопланетянами, — заявил Васильев.

Васильев добавил, что некоторые модные дизайнеры размывают гендер, в моду входит цветной лак на мужских ногтях. Дизайнером этого десятилетия Васильев назвал грузинского художника Демну Гвасалия.

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