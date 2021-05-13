Историк моды Александр Васильев предсказал новую месть Запада России

Фото: Youtube / Надежда Стрелец

Историк моды Александр Васильев предсказал новую месть Запада и Европы в адрес России. Он считает, что если раньше Россией были недовольны из-за Крыма и Украины, то теперь нашу страну будут критиковать из-за отсутствия локдаунов. Он считает, что пандемия не утихнет до 2025 года.

— Россия будет переживать пир во время чумы, праздники, вечеринки и радости. Но за это нас никуда не пустят, потому что они считают нас главными разносчиками заразы. Мы упорно не носим маски почти нигде и позволяем себе набивать спортивные стадионы. Все билеты проданы, можно собирать большие залы певцам, — заявил Васильев.

Историк моды подчеркнул, что вечеринки настолько гламурные, что их «одну за другой» посещает даже Алла Пугачева

— Это говорит о том, что нам это будет стоить по двойному тарифу. Сначала они нам на Западе будут мстить за Крым, за события в других странах, будь то Украина или Белоруссия, в третьих за то, что мы теперь ведем роскошный образ жизни, — отметил историк в интервью Надежде Стрелец.

Васильев отметил, что очень благодарен богу за то, что работает и живет сейчас в России, а не в других странах.

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