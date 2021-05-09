«Осудил весь Запад»: как иностранные СМИ отреагировали на речь Путина на параде Победы

Фото: Администрация президента РФ

Девятого мая Красная площадь в Москве приняла зрелищный военный парад, посвященный 76-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне. После демонстрации внушительной боевой мощи слово взял президент России Владимир Путин. Его речь привлекла внимание не только соотечественников, но и западных наблюдателей. Какие сигналы российского лидера уловили иностранные СМИ, выяснила «Вечерняя Москва».

«Наследники победителей»

Один из крупнейших европейских новостных каналов Euronews назвал парад Победы в Москве «возможностью для России показать свои военные разработки». Европейцев удивило количество единиц техники — почти 200 машин на земле и до 100 в воздухе.

В этой связи становится понятно, почему на один их первых планов Euronews выносит слова Путина о силе российской армии: «Доблестные российские войска, наследники победителей, — это надежная гарантия того, что наши национальные интересы и безопасность наших граждан будет обеспечена».

«Путин, кажется, осудил весь Запад»

Международное агентство новостей Reuters сосредоточилось на заявлении Путина о попытках недоброжелателей переписать историю. Посмотрев парад — «патриотическое отражение настоящей военной мощи России», как пишет «Рейтер» — Путин, «кажется, осудил весь Запад», сказав, что «сегодня можно наблюдать попытки поставить на вооружение многое из идеологии нацистов, одержимых бредом о собственной исключительности».

Впрочем, Reuters поправляет сам себя, ссылаясь на слова представителя Кремля Дмитрия Пескова, который чуть позже прояснил, что Путин выступил не против Запада, но лишь против «восхождения неонацизма в Европе».

«Осуждение русофобии»

Международная радиовещательная организация Radio Free Europe заметила любопытную, на взгляд ее сотрудников, тенденцию, которая связывает нахождение Путина у власти и сами парады Победы.

— После прихода к власти примерно два десятилетия назад Путин, будучи в разное время президентом и премьером, так или иначе стремился восстановить ушедшую советскую и российскую символику, чтобы усилить патриотические настроения, — отмечают на «Радио Свобода».

Там же обратили внимание на «клятву Путина отстаивать национальные интересы и осуждение того, что он назвал «возвращением «Русофобии».

Агентство Associated Press тоже сделало акцент на неприятии Путиным «попыток оправдать предателей и преступников, на чьих руках кровь сотен тысяч мирных людей».

Фото: Пресс-служба Совфеда

«Черная чума»

Международный телеканал «Центрального телевидения Китая» (CGTN) высоко отозвался о шествии, окрестив его «роскошным парадом, в котором приняли участие тысячи солдат и сотни бронемашин, заполонивших Красную площадь».

Также зарубежных обозревателей заинтересовал краткий исторический экскурс от Путина, который во время мероприятия напомнил: «Советские граждане сдержали священную клятву, защитив родину и освободив страны Европы от черной чумы».

«Напряжение с Западом»

Указанные выше СМИ, а также телекомпания Aljazeera, немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle и другие представители прессы пишут, что парад и речь Путина состоялись на фоне обострений отношений между Россией и Западом.

— За последние несколько месяцев США и Россия несколько раз высылали своих дипломатов, после чего к этому дипломатическому диспуту с Москвой присоединились и члены Евросоюза. Воскресный парад Победы в Москве состоялся после того, как на границе с Украиной и Крымом появились множественные российские войска. Москва объяснила это учениями, которые проводились в ответ на действия НАТО и Украины, — сообщает DW.

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